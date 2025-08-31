Compartir

Con el propósito de fortalecer la protección del medio ambiente en la región, la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría de Ordenación, Territorio y Recursos Naturales (Sotarn), en conjunto con la Alcaldía del municipio Diego Ibarra, sembraron más de 300 árboles en la ribera del río Mariara, en los espacios del Parque Nacional Henri Pittier.

300 árboles sembrados en riberas del río Mariara

La actividad se llevó a cabo en el marco de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela, donde contó con la participación de voluntarios ecosocialistas, personal de los organismos regionales y municipales, así como con el respaldo de los guardabosques del Inparques.

«Totalmente articulados con todos los niveles de gobierno, estamos llevando a cabo esta importante labor para la protección de nuestro medio ambiente, está Gran Misión busca sembrar vida, y es lo que estamos haciendo con esta importante plantación de árboles que nutrirán este parque», expresó Douglas Torrens, director de la Unidad Territorial de Ecosocialismo de Carabobo (UTEC).

Por su parte, la alcaldesa del municipio Diego Ibarra, Lesbia Castillo, destacó que esta iniciativa seguirá siendo replicada en distintos espacios de la municipalidad, así como incentivarán esta práctica en las escuelas de la localidad.

«Con estos más de 300 de árboles sembrados seguimos trabajando en preservar esta hermosura que es el Parque Nacional Henri Pittier, es por eso que vamos a continuar impulsando estas labores en todos los colegios, para hacer de Diego Ibarra el primer municipio ecosocialista de Carabobo», dijo.

Cabe destacar que estas acciones se encuentran dentro de las líneas enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con la finalidad de conservar los espacios naturales de Carabobo y crear una conciencia ecosocialista.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: