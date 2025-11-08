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Este viernes 7 de octubre llegó al país, procedente de Texas, Estados Unidos, un nuevo grupo de 200 migrantes conformado por 157 hombres, 29 mujeres, 6 niños y 7 niñas. El vuelo 84 aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira.

El programa Gran Misión Vuelta a la Patria informó que «Enmanuel Caicedo, Mia Rodríguez, Aleska Ramos, Arantza Ramos, Aitana Ortiz fueron separados de sus familias en abierta violación del derecho internacional y de los derechos humanos. Ahora están listos para reencontrarse con sus familias y comenzar una nueva etapa llena de amor y esperanza».

Niños separados en EEUU

Al llegar a Venezuela, los familiares de los 13 menores de edad agradecieron al presidente Nicolás Maduro, a la presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria, Camilla Fabri, y a todas las autoridades venezolanas.

@vueltalapatria La esperanza vuelve a casa en nuestro vuelo número 84✈️🌎 . Hoy, 7 de Noviembre llegaron Enmanuel Caicedo, Mia Rodríguez, Aleska Ramos, Arantza Ramos, Aitana Ortiz fueron separados de sus familias en abierta violación del derecho internacional y de los derechos humanos. Ahora están listos para reencontrarse con sus familias y comenzar una nueva etapa llena de amor y esperanza. . Arribaron 200 compatriotas desde Texas, Estados Unidos. Este grupo esta compuesto por 157 Hombres, 29 Mujeres, 6 Niños y 7 Niñas. . Todos recibieron atención médica integral y orientación para su regreso seguro. ¡La Patria los llama y nosotros los acompañamos en cada paso! #VueltaLaPatria #creatorsearchinsights ♬ sonido original – G M Vuelta a la Patria

«Gracias a Dios, al presidente y a la viceministra que nos ayudaron con este regreso, después de 6 meses sin ver a mi hijo. Tanto tiempo pensando qué iba a pasar y después de este largo proceso y ayuda de todos pudimos ya concretar la llegada de los niños», dijo la mamá de uno de los menores de edad.

Todos los repatriados recibieron atención médica integral y orientación para su regreso seguro.