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Gobierno fusiona los ministerios de Industrias y Comercio Nacional

By Redacción Noticias24Carabobo
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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este viernes 16 de enero a través de sus redes sociales la fusión de los ministerios del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional y el de Comercio Nacional.

En su mensaje, Rodríguez destacó que esta nueva instancia será asumida por el ministro Luis Antonio Villegas.

“Agradezco al compañero Álex Saab por su labor al servicio de la Patria; quien asumirá nuevas responsabilidades. ¡Sigamos avanzando por la prosperidad y el bienestar del pueblo venezolano!”.

Esta reorganización estratégica busca agilizar los trámites productivos del Estado. De este modo, el Gobierno Bolivariano refuerza su estructura de trabajo para mantener el impulso en el crecimiento financiero.

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Designados nuevos ministros de Ecosocialismo,Transporte y Comunicación e Información

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SourceEl Universal
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