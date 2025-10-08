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Gobierno nacional activó los ODDI en la región central del país

By Danny Valdiviezo
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ODDI en la región central del país

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Danny Valdiviezo
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Gobierno nacional en horas de la madrugada de hoy 8 de octubre de 2025 ordenó activar los ODDI en la región central del país. Los Órganos de Dirección para la Defensa Integral ODDI se encuentran activos, dijo el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Indicó Cabello que ante las agresiones como el asedio que lleva Estados Unidos, el país se encuentra movilizado en forma organizada. Esto en acciones territoriales en los estados de Carabobo como en La Guaira.

Esto como parte de lo que es el Plan Independencia 200, el cual viene realizando una serie de actividades junto a los organismos de seguridad del Estado. Con el fin de garantizar la seguridad y la defensa del país.

Gobierno nacional activó los ODDI en la región central del país

El jefe de Estado, Nicolás Maduro, dijo que desde la medianoche arrancó el Ejercicio Independencia 200. El mismo está compuesto por los planes de resistencia, defensa y estrategia.

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Comentó Maduro que esta es nueva modalidad de activación por Zonas de Defensa Integral la cual hoy comprende dos zonas como lo son Carabobo y La Guaira. Desde las cinco de la mañana se activaron las milicias bolivarianas.

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