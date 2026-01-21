Compartir

El Gobierno nacional anunció la llegada de 400.000 dosis de vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH) para ser incorporadas al esquema nacional de inmunización a partir del próximo mes de mayo.

La vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Gabriela Jiménez, detalló que este primer lote estará destinado a niñas de 10 años en todo el país, para reducir la incidencia del cáncer de cuello uterino mediante una estrategia de prevención temprana y gratuita.

La jornada de vacunación contará con el respaldo operativo de más de 16.000 consultorios populares distribuidos en el territorio nacional.

Jiménez destacó que la integración de este fármaco al programa de salud escolar garantiza una cobertura directa en las comunidades, fortaleciendo el sistema preventivo ante enfermedades oncológicas.

Despliegue integral en las instituciones educativas

En el marco del Congreso de Pediatría, la ministra informó que el programa “La Salud va a la Escuela” reforzará sus labores de atención primaria. El plan incluye jornadas de desparasitación y control nutricional junto a la promoción de estilos de vida saludables en cada institución educativa del país.

NO DEJES DE LEER AHORA: Presidenta encargada Delcy Rodríguez se reunió con el director de la CIA en Caracas

La funcionaria subrayó que la formación de los profesionales materno-pediátricos es clave para el éxito del Plan por la Salud y la Vida 2026.

Con estas acciones el Estado venezolano prioriza la protección integral de la infancia mediante la ciencia aplicada y el fortalecimiento de la red hospitalaria nacional.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas