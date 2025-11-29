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El Gobierno nacional denunció amenaza de Estados Unidos sobre el espacio aéreo venezolano. La cancillería venezolana respondió de manera enérgica mediante un comunicado sobre lo ocurrido.

Gobierno nacional denunció amenaza de Estados Unidos

“Constituye esta una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela”, dijo el gobierno nacional. Esta tarde tambien se pudo conocer que Estados Unidos suspendió los vuelos de repatriación.

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