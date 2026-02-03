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Gobierno Nacional entregó más de 300 apartamentos a clase trabajadora en Los Guayos. La Presidenta encargada Delcy Rodríguez, junto con el Gobernador Rafael Lacava y el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, realizaron la entrega.

Estos 300 apartamentos se entregaron a trabajadores de la Refinería El Palito, la Planta de Distribución de Yagua y funcionarios policiales de la «Gran Misión Guardianes de la Patria». En el urbanismo Ciudad Bosque Real del sector Paraparal del municipio Los Guayos.

A través de un pase presidencial emitido por radio, televisión y plataformas digitales, se conoció que el proyecto urbanístico está en el marco de la primera fase en ejecución; integrado por 12 torres contentivas de 30 departamentos cada una.

Para mejorar la calidad de vida de más de mil 440 personas. Dijo Rodríguez que la creación de estos espacios es un reconocimiento al esfuerzo, dedicación y empeño de la clase trabajadora de la filial petrolera y a efectivos de seguridad en pro del desarrollo de la nación.

Gobierno Nacional entregó más de 300 apartamentos a clase trabajadora en Los Guayos

«Estamos sumamente contentos por entregar un total de 360 apartamentos a nuestra clase trabajadora, donde no solo se le otorga este beneficio a nuestros petroleros. Quienes ya hacen un gran trabajo en beneficio de nuestra economía, sino también a nuestros funcionarios policiales, los cuales son reivindicados en su función tan loable que es la seguridad y tranquilidad del país», expresó.

Por su parte, el Gobernador del estado Carabobo, acompañado de la Alcaldesa del municipio Los Guayos, Mervelis Moreno de Burgos; destacó la magnitud de este proyecto habitacional que incluye servicios como pozo de agua, electricidad.

Además de gas directo, servicio de internet mediante fibra óptica de Cantv, áreas verdes, caney, parque infantil y una capilla dedicada a San José Gregorio Hernández. Con todo lo necesario para mejorar la calidad de vida.

«Es importante mostrar este espectacular e increíble urbanismo, donde no solo estamos beneficiando a nuestra clase trabajadora con una vivienda digna, sino que seguimos ese modelo de ciudades más humanas que se ha impulsado en los últimos tiempos, eso es lo que convierte este proyecto urbanístico en una importante obra para Carabobo y Venezuela «, comentó.

Asimismo, precisó que dentro de los diversos proyectos en la siguiente fase de ampliación de este complejo residencial se encuentra la construcción de una escuela y un preescolar. Así como la creación de diversas áreas deportivas y la arborización de las distintas áreas verdes.

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Por otro lado, Héctor Obregón, Presidente de Pdvsa, precisó que la entrega de estos departamentos permite dar respuesta inmediata a las solicitudes de la clase trabajadora petrolera de la región en materia habitacional, lo que permite mejorar su calidad de vida de forma considerable.

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