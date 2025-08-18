Compartir

Con el fin de fortalecer la producción agrícola y asegurar el abastecimiento, el ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia, realizó una asamblea en la parroquia El Jarillo en compañía del alcalde del municipio Guaicaipuro Farith Fraija, con productores de la localidad.

El ministro destacó la importancia estratégica de la zona como proveedora de alimentos para la ciudad de Caracas y anunció la creación de los Consejos Campesinos como una instancia clave para la organización y el desarrollo productivo.

Por su parte, el alcalde Fraija informó que el municipio Guaicaipuro aporta entre 20 % y 25 % de los alimentos que se comercializan en el mercado de Coche, destacando la alta capacidad productiva de sus siete parroquias.

El presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de El Jarillo, Enrique Morón, dijo que “esta parroquia es una alternativa viable para el suministro de alimentos a la región capital, ya que produce frutas como duraznos y fresas, además de hortalizas». Precisó que están trabajando en la creación de una marca para sus productos, «lo que permitirá ser reconocidos por su alta calidad”.

El futuro agroalimentario de la nación

Heredia Guevara, productora local, expresó su agradecimiento por la visita de las autoridades, reconociendo el apoyo del presidente Nicolás Maduro y subrayando la importancia de cultivar y mejorar las tierras para asegurar el futuro agroalimentario de la nación.

