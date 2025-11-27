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El Gobierno nacional revocó la concesión a seis líneas aéreas internacionales. En horas de la noche de ayer miércoles 26 de noviembre se dio a conocer mediante el número 43.264 en Gaceta Oficial.

La noche del lunes el presidente de la República, Nicolás Maduro había hecho el llamado a las aerolíneas. El Gobierno había dado un tiempo para que las líneas pudieran regresar al país, vencido el lapso se les revocó dicha concesión.

Gobierno nacional revocó concesión a seis líneas aéreas internacionales

Las aerolíneas que quedaron sin la concesión de operar en el país son Tap Air de Portugal, Avianca, como Aerovías de Integración Regional y Turkish Airlines y GOL Linhas Aereas S.A. informó el ejecutivo la noche del miércoles.

En la información dada en la Gaceta Oficial se acusa a las aerolíneas de sumarse a acciones de terrorismo que son promovidas por el gobierno estadounidense. El gobierno venezolano ha calificado dichas injerencias de Estados Unidos como hostiles.

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