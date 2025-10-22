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Gobierno pagó primer mes de aguinaldos y el ingreso contra la Guerra Económica para los pensionados

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Ya comenzó el pago del primer mes de aguinaldos para los pensionados, informó hace minutos el Canal Patria. Indicó que durante el día se

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Ya comenzó el pago del primer mes de aguinaldos para los pensionados, informó hace minutos el Canal Patria. Indicó que durante el día se estará activando el pago del Ingreso contra la Guerra Económica.

Pago del primer mes de aguinaldos

Pago del primer mes de aguinaldos

El IVSS informó que el abono del primer mes de aguinaldo por parte del presidente de la República Nicolás Maduro Moros será abonado durante el día de hoy; a las cuentas bancarias de pensionadas y pensionados del país.

Ingreso contra la Guerra Económica

El Ingreso Contra la Guerra Económica para los pensionados comenzó a pagarse hoy dijo el gobierno nacional. Este por un monto de 9.950 bolívares.

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