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Un gol de Mbappé salvó al Real Madrid en la jornada de la Liga de Fútbol de España para vencer 1×0. El francés anotó en el minuto 80 ante el Getafe que terminó con dos jugadores expulsados del partido. La victoria le sirve al equipo para mantenerse en la punta.

No fue fácil el partido para el equipo merengue que buscó la manera de arrancar con un tanto pero se consiguió bien plantada a la defensa del Getafe. Estos no cedieron en ningún momento a los rivales.

Gol de Mbappé salvó al Real Madrid

En otros resultados de la liga española, el Rayo Vallecano se impuso 3×0 ante el Levante. Dos goles de Álvaro García y uno de Jorge de Frutos le dieron la victoria en este electrizante encuentro.

Mientras que la Real Sociedad y el Celta de Vigo empataron a un tanto por lado. Carlos Soler anotó la diana por parte de la Real Sociedad al minuto 89. Mientras que Pablo Durán lo hizo al minuto 20.

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El Elche y el Athletic Club terminaron empatados a cero goles en un partido que tuvo sus destellos de ofensiva pero muy aburrido en el medio campo. La defensa del Elche supo defenderse ante su rival.

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