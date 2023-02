Un gol de Messi de tiro libre salvó al PSG de un empate ante el Lille en el partido de la Liga de Francia hoy domingo. A pesar de las críticas de la prensa al argentino este marcó el tanto en un partido donde se le vio activo más en la segunda parte.

No estuvo fácil el partido donde el equipo de Lille se vio fuerte, ofensivo y supo defender su parcela de las estrellas del PSG. Neymar salió lesionado y estará de reposo por unos días debido a un esguince.

Kylian Mbappé se encargó de anotar el tanto del empate 3-3 para que Messi tuviera la responsabilidad de poder anotar el cuarto tanto. Luego de eso se dedicaron a defender la victoria parcial.

2 months Ago Messi beat France in World cup final , Today Paris chanting his Name

When you are the greatest player ever 🐐 ❤️ pic.twitter.com/B1NBWnxJxo

— MessiStands 🐐 (@MessiStands) February 19, 2023