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Un sujeto golpeó a su tío con una piedra, le ocasionó la pérdida de un ojo y quedó detenido por el CICPC. El hecho ocurrió en el estado Lara, y la información la dio a conocer el comisario Douglas Rico.

Una comisión policial del Cicpc, adscrita a la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Quíbor detuvo a Eduin José Valera Paz (37). Tras determinarse su responsabilidad al causarle graves lesiones a su tío político.

El arresto se llevó a cabo en el sector La Ermita, específicamente en la calle 18 entre avenidas 09 y 10 de la parroquia Juan Bautista Rodríguez, municipio Jiménez del estado Lara. Por medio de un minucioso trabajo se conoció que el incidente se originó por problemas de convivencia.

La víctima (64), no aceptaba el consumo de sustancias ilícitas por parte de Valera Paz, lo que desencadenó una fuerte agresión. Durante la golpiza, el detenido le arrojó un objeto contundente, tipo piedra, impactando en el ojo y provocando un traumatismo ocular que resultó en la pérdida del mismo.

Golpeó a su tío con una piedra

Las pesquisas también arrojaron que el detenido posee cuatro registros por posesión ilícita de sustancias estupefacientes, robo, porte ilícito. Además de detención y ocultamiento de arma, y violencia física.

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Finalmente, el caso fue puesto a la orden de la Fiscalía Municipal Quinta del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

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