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Una mujer fue golpeada por su sobrino, luego de llamarle la atención tras estar bajo los efectos del alcohol. El hecho courrió en Carorita de la parroquia El Cují, estado Lara.

Se conoció que la dama identificada como Hildilenis Sánchez presentó varias contusiones y un traumatismo cervical, siendo atendida en la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda.

Presuntamente su sobrino la empujó con tanta fuerza, que terminó cayendo contra la acera al frente de su residencia. Asimismo, pidió ser llevada al centro asistencial, debido a los dolores fuertes tras la caida, siendo atendida en primer momento en el ambulatorio Las Marías de El Cují, pero luego es trasladada al principal centro asistencial.

La señora tiene 36 años de edad y sus familiares estaban atentos a realizarle los exámenes pertinentes, para descartar alguna lesión mayor. Se desconocen los motivos de la discusión y si el joven fue detenido por el delito de violencia contra su propia tía.

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