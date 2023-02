Este martes 14 de febrero, las personas expresaron su cariño y Google no fue la excepción, a través de un doodle hizo mención al Día del Amor y la Amistad.

Este día, muchas personas celebran con amigos, familias y parejas se reúnen para celebrar el Día de San Valentín y profesar ese amor inmenso. Pero, solo algunas personas pueden entender el amor que les puedes tener.

Así que aprovechando el momento, Google utilizó su tradicional doodle en su motor de búsqueda para conmemorar el amor.

Rain or shine, will you be mine? 🌈

Today’s #GoogleDoodle celebrates the most romantic day of the year → https://t.co/QOjjBhtup6 pic.twitter.com/vT7b2ErPiD

— Google Doodles (@GoogleDoodles) February 14, 2023