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Un sujeto grababa a su hijo mientras lo abusaba y quedó detenido en Puerto Cabello. Carlos Eduardo Martínez de 27 años de edad, está señalado de abusar de su hijo de 6 años para crear videos pornográficos.

En las investigaciones quedó detenido un hombre de 39 años identificado como Julio Andrés Ugarte Pérez quien está señalado de ser cómplice en este caso. Ambos quedaron detenidos por la Policía Municipal de Puerto Cabello.

Se pudo conocer que una llamada en la comandancia general de la policía hizo que los funcionarios comenzaran las investigaciones del caso. En la llamada se notificó que ambos sujetos se dedicaban a grabar videos de pornografía infantil.

Grababa a su hijo mientras lo abusaba y quedó detenido en Puerto Cabello

Uno de los sujetos quedó detenido en la urbanización Vistamar mientras que el otro fue apresado en la Plaza Páez. Las autoridades decomisaron dos teléfonos celulares donde encontraron material audivisual sobre pornografía.

Dicho video mostraba al infante siendo abusado por uno de los hombres detenidos, quien es su padre. Ambos permanecen detenidos en la comandancia de la policía municipal porteña y a la orden del Ministerio Público.

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El caso ha sido uno de los más sonados en el estado Carabobo en las últimas horas. Se desconoce dónde irían estos videos en los cuales se abusa a un menor de edad.

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