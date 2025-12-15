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La noche del viernes 12 de diciembre no fue una más para Valencia. El estacionamiento de Wynwood Park se transformó en el epicentro de la gozadera nacional con el regreso de Los Amigos Invisibles, quienes ofrecieron su concierto número 46 del año ante más de 3.000 personas, en un evento producido por Alive.

El encuentro fue la definición perfecta de una cita intergeneracional. En el público se vivió una simbiosis especial: padres que en los 90 coreaban estas canciones, ahora veían con complicidad y orgullo a sus hijos adultos cantar con la misma pasión los himnos de Los Amigos Invisibles. No era solo un concierto; era un legado musical pasando de una generación a otra, mientras una nueva ola de jóvenes descubría en vivo la potencia atemporal de la banda. Así, con el ritmo característico del público valenciano, la noche comenzó contenida, como midiendo el terreno, para luego evolucionar en una fiesta colectiva, imparable y llena de energía compartida.

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Con una energía fresca y la soltura que dan su trayectoria en los escenarios, Julio Briceño (Chulius), Catire Torres y su banda ofrecieron un setlist que fue un viaje por toda su trayectoria. Desde los clásicos dance de “The New Sound of the Venezuelan Gozadera” hasta los grooves de “Cool Love”, la banda demostró por qué son maestros del balance entre el baile desenfrenado y la sofisticación musical.

El momento cómico lo puso Chulius al intentar imitar la voz de Natalia Lafourcade, arrancando risas y ovaciones. Casi al final, un apagón estratégico sumió al lugar en oscuridad para que el público, a coro, pidiera más a gritos, coreando fragmentos de “Oyeme Nena” y “Esto es Lo Que Hay”. También hubo espacio para lo nuevo, con la presentación en vivo del tema “Wiki Wiki”, que fue recibido con gran entusiasmo.

Concierto de Amigos Invisibles en Valencia

Más allá del espectáculo en escenario, el sonido de alta calidad fue un personaje más. Su potencia y claridad eran tales que se podía disfrutar plenamente del concierto incluso desde los alrededores del recinto. La producción a cargo de Alive con Interaudio ejecutó de manera fluida y puntual un rider técnico completo, destacándose por su montaje, iluminación y logística segura, sin contratiempos visibles.

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Para Maurizio Zanzi, Director General de Alive, el éxito del evento trasciende la noche de fiesta y es el fruto de un modelo de trabajo comunitario. “Este concierto de cierre de año fue la demostración de que Valencia va por el camino correcto de ser ‘La Ciudad’. No es producto solo de una productora, sino de todas las tribus urbanas. Es el reflejo de que se pueden hacer las cosas juntos, sin egoísmos, con la visión de que el estado sea una referencia cultural nacional. Hay espacio para todos”, afirmó.

Al final, Zanzi destacó que cumplir a cabalidad con las exigencias técnicas de una banda de talla internacional envía una señal potente al mercado. “Construimos las bases para que los artistas no solo vengan a trabajar, sino a divertirse en su tarima. Aún hay camino por recorrer y recuperar, pero vamos de menos a más con cada presentación. Esto refleja una reactivación, en un contexto de construcción de industria y cultura de conciertos en el país”, señaló el directivo.

La estrategia de comunicación también fue innovadora, invitando a diversas comunidades, medios de comunicación y creadores de contenido a ser parte de la conversación desde antes del evento, fomentando un sentido de pertenencia y co-creación.

Los Amigos Invisibles no se detienen. Su gira los lleva a Lecherías este 14 de diciembre. Y, en una noticia que alegrará a los fans valencianos, Chulius anunció muy emocionado que regresará a Valencia el próximo 20 de diciembre para una fecha especial en la ciudad. De igual manera Alive, el 24 de diciembre tendrá su tradicional fiesta navideña, que será anunciado próximamente en la redes de la productora @alive.vzl

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