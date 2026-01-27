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Gran Final de la LVBP 2026, Magallanes y Caribes listos, ¿quién lo transmitirá?

By Danny Valdiviezo
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Gran Final de la LVBP 2026, Magallanes y Caribes
Ángel Reyes seguirá en los jardines de los turcos. Foto: Beisbol Play.

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Danny Valdiviezo
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La Gran Final de la LVBP 2026 empieza hoy con el primer encuentro entre Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui. Precisamente el equipo rival en el primer juego de la temporada de los turcos fueron los orientales.

Hoy en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel inicia el camino que dará al próximo campeón del beisbol venezolano y quien tendrá el honor de ir a la Serie de las Américas. Serie que se jugará en la Gran Caracas próximamente.

Tanto Caribes como Magallanes se han medido en otras finales, en el 2022 la final fue entre ambos equipos, donde los turcos alcanzaron el galardón. Ambos clubes buscaron pitcheo para esta serie final.

Precisamente el pitcheo será el factor clave, es por ello que Magallanes sustituyó a José Marco Torres por lesión. En su lugar estará el lanzador zurdo de Cardenales de Lara, Adrián Almeida el cual aceptó lanzar con “La Nave Turca”.

Gran Final de la LVBP 2026, Magallanes y Caribes listos

Varios canales estarán transmitiendo el juego en señal abierta, como los canales IVC Networks y ByM Sports. Como en los circuitos radiales de ambos equipos con antesala desde las 6:30 de la tarde.

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