La Gran Plenaria Estadal de las 7T rumbo al 2030 se celebró en Naguanagua con la presencia del gobernador Rafael Lacava; junto a la Ministra del Poder Popular para la Mujer Dheliz Álvarez en articulación con la alcaldesa Ana González.

“Hoy vinimos a darle cumplimiento a toda esta instrucción que nos ha dado nuestro presidente comandante Nicolás Maduro. He venido siguiendo desde que arrancaron las asambleas sobre las 7 T en Carabobo, que buscan la transformación de esta nueva etapa que nuestro país”, señaló Lacava.

“Ahora viene el momento del pueblo venezolano. Nuestro pueblo, después de haber salido victorioso de la etapa de resistencia, ahora tiene en sus manos el momento para que cada venezolano y cada venezolana se proyecte; y pueda hablar de las grandes luchas y de las grandes victorias, que ustedes mismos dieron y materializaron”, indicó Lacava.

Al inicio de la actividad, la alcaldesa de Naguanagua, Ana González, dio la bienvenida a los presentes en el Complejo Deportivo Don Bosco, lugar donde se desarrolló el evento. Además calificó como positivo al trabajo que han realizado en la región durante el debate de las 7T.

“Nos corresponde ser anfitriones de las conclusiones que a nivel estadal ha tenido esta discusión. Bienvenidos a Naguanagua, esta es su casa”, dijo para después pasar a explicar la metodología de trabajo que aplicarían en la jornada.

Gran Plenaria Estadal de las 7T

Cabe recordar que las 7 Transformaciones representan el proyecto de consolidación del estado de bienestar del pueblo de cara al año 2030. Como fecha icónica que cierra el ciclo Bicentenario Bolivariano.

Instruidas por el presidente Nicolás Maduro, las cuales contemplan aspectos concretos para la Transformación Económica; Independencia Plena; Consolidación de la Paz y Seguridad Ciudadana; Recuperación de la Protección Social; Proceso de Repolitización; Ecología y Geopolítica.

“Todo lo que le han hecho a Venezuela, todo lo que le han generado a este país para arrodillar a nuestro pueblo (…) fue infructuoso porque los derrotamos, porque ustedes salieron a pelear a resistir, a aguantar y a decirle al mundo que al venezolano se respeta”, agregó Lacava.

Por su parte Dhéliz Álvarez, expresó “Gobernador a mí me la pusieron fácil cuando me dijeron Carabobo: Estuvimos acompañando muchas de estas asambleas. Como lo ha orientado nuestro Presidente y usted, todos los días, han sido increíbles los aportes que han tenido todos los sectores para cada una de estas 7 T. Me impresionó el aporte de las mujeres en la T7, en la Geopolítica, al ver cómo las mujeres perciben el panorama internacional, por su sabiduría, y por todo lo que ellas aportaron a la política nacional y la geopolítica internacional”.

Carabobeños activos

Guillermo Carmona, parlamentario Comunal de Las Trincheras, en el municipio Naguanagua, señaló que “estamos acompañando a la alcaldesa Ana González, al gobernador Rafael Lacava y a la ministra Dhéliz Álvarez, en la discusión de las 7 T, un proyecto de nuestro Presidente Maduro para impulsar el fortalecimiento de la revolución bolivariana en Venezuela”.

Luis Escalona, vecino de Barrio Unión Norte, afirmó que el debate de las 7T convocado por el presidente Nicolás Maduro, potenciará la independencia económica y la soberanía del país. “Esta tarea la estamos desarrollando con apoyo de la alcaldesa Ana González y el gobernador Rafael Lacava, para que el pueblo organizado se empodere y nos encaminemos hacia un crecimiento próspero”, agregó.

Lo que dice la gente

Entretanto, Diosa Jiménez, médico especialista en salud pública, participó en la discusión de la transformación social y resaltó que en este tema se hace referencia a la posibilidad de la felicidad social que abordan tanto la Constitución Nacional como el Plan de la Patria.

“No puede haber bienestar social ni felicidad posible si no se cumple con los requerimientos sociales, como son la salud, educación, servicios públicos, la atención a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Urge la conformación de un estado mayor de salud donde todos los sistemas de salud se integren para evaluar sus fortalezas, trabajar las debilidades y posibles amenazas, en función de seguir ayudando al pueblo”, destacó la especialista.

La dinámica de la Gran Plenaria Estadal de las 7T fue práctica y pedagógica. Arrancó con el análisis de las 7T, en qué consisten y cuál fue la meta planteada por el presidente Nicolás Maduro, cuando llamó a discutirlas. Posteriormente, comenzó el derecho de palabra para presentar las conclusiones de cada mesa de debate.

En esta jornada también estuvieron presentes el Secretario General del Gobierno de Carabobo, Jesús París Lara; alcaldes, miembros de los equipos políticos municipal y estatal del Psuv, integrantes del Congreso de la Nueva Época, representantes de movimientos sociales, diputados jefes de Ubch y de calle, entre otros.

