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Grandeliga Salvador Pérez llevó alegrías a sus vecinos de La Bocaína (VIDEO)

By Danny Valdiviezo
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grandeliga salvador pérez
Salvador Pérez como siempre colaborando con las causas sociales.

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Danny Valdiviezo
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IOTA Latino
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El grandeliga Salvador Pérez llevó alegrías a sus vecinos de La Bocaína, el cátcher de los Reales de Kansas City llegó con un camión y regaló bolsas de comida. En sus redes sociales subió un video donde se le ve haciendo las entregas.

Como es conocido Pérez es muy dado con las causas sociales, el gesto fue aplaudido por sus seguidores como por los vecinos de la populosa zona de Valencia. Salvador, capitán además de la selección de beisbol de Venezuela compartió con los habitantes de la comunidad.

 

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Grandeliga Salvador Pérez llevó alegrías a sus vecinos de La Bocaína

Este año ha hecho incluso programas especiales desde esa zona de la ciudad, donde contó sus inicios. Donde se formó y hasta los primeros trabajos que tuvo, ya que hasta trabajó como colector en las “camioneticas” y vendiendo cds de música.

Pérez ha estado además luchando por la clasificación de Leones del Caracas, equipo que no se encuentra aun eliminado de la ronda regular.

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SourceNoticias24Carabobo
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