Compartir

Por Jaime Macías

Culminó la temporada regular del 2025 de las Grandes Ligas y parodiando el título de “Lo que el viento se llevó”, vamos a ver que se llevó esta campaña, que a primera vista reafirma la nueva era del beisbol, donde la producción con batazos largos marca la pauta entre los bateadores.

Sin duda que el average o promedio de bateo, basado en el buen contacto entre la pelota y el bate, ha sido sustituido por el swing fuerte y largo, o sea el jonrón sobre el hit es la exigencia. No es una opinión al vuelo, sino basada en lo que se apoya el beisbol, las estadísticas o numeritos.

Vemos que solo siete bateadores de aproximadamente 300 en todas las grandes ligas, conectaron sobre 300 puntos, un porcentaje ínfimo, pero más sorprendente es que solo uno es de la Liga Nacional, Trea Turner de los Filis, quien de paso además de ganar el título de bateo, implantó el record negativo, de ser el campeón bate con el average más bajo en la historia con 304.

Grandes Ligas, “Lo que la temporada se llevó”

Lo que presagia que pronto tendremos un champion por debajo de 300, que por supuesto a nadie le causa alarma ni preocupación y veamos el porqué. Resulta que el rey del juego, el jonrón, su producción estuvo al por mayor, cuando más de un tercio (94) de los toleteros conectaron 20 o más cuadrangulares.

Destacando uno con 60, tres con más de cincuenta, tres con los cuarenta, 33 sobre los 30, todo un festín de emoción de batazos de cuatro esquinas para los fanáticos, mientras no hubo ningún bateador en alcanzar los 200 imparables, 184 fue la cifra más alta, pero si hubo dos peloteros con 200 ponches y nueve con más de 184.

Mientras los lanzadores también sacaron provecho a esta tendencia, donde el ponche ya no se ve tan malo entre los peloteros, siempre que hagan swing de gradas, que una docena de pitchers abanicaron 200 o más contrarios. Sin duda que lo que la temporada se llevó, fue el promedio o average de bateo.

Son otros tiempos para el beisbol. Ahí se los dejo!

Seguimos en contacto por @pjaimacias

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas