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Toronto inspirado empató la serie de campeonato la noche del jueves 16 de octubre tras vencer a Marineros de Seattle con pizarra de 8×2. Los Azulejos igualaron la serie a dos triunfos por lado.

El legendario Max Scherzer de 41 años, demostró que le queda gasolina en el tanque y lanzó para Toronto, incluso se vio claramente cuando no quería salir del juego para dejar todo a los relevistas. El lanzador estuvo a la altura del compromiso.

“Estás en el momento más grande de la temporada en este instante”, dijo Scherzer. “Estos juegos son de ganar o morir, cada uno de ellos. Cuando tienes éxito, es genial. Para esto juegas”, dijo.

El venezolano Andrés Giménez nuevamente colocó el batazo para inspirar a sus compañeros y conquistar de esta manera la victoria. La serie va a regresar a Toronto, si o si luego del tercer juego.

Toronto inspirado empató la serie y Dodgers a punto

Dodgers está claro, y venció con pizarra de 3×1 a los Cerveceros de Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y estar a una victoria de sellar el boleto a la Serie Mundial. Los Ángeles tienen todo para llegar, pitcheo y ofensiva.

El pitcheo de Seattle y Milwaukee

El pitcheo de Seattle como de Milwaukee pareciera que está decayendo en esta altura de la temporada. Los lanzadores abridores han presentado problemas, lo que ha hecho que se traduzca en derrotas.

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Veremos cómo les va hoy, Azulejos de Toronto buscará irse adelante en la serie, a las seis de la tarde se medirá a Marineros de Seattle. A las 8:00 de la noche, Dodgers se enfrenta a Cerveceros, la serie la domina Dodgers 3-0.

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