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Gregorio Petit llegó como mánager a los entrenamientos de los Tiburones de La Guaira con un plan definido: ganar. El exjugador expresó su emoción y agradecimiento por poder cumplir con los escualos su meta de dirigir un equipo en Venezuela en la Liga Venezolana de Besibol Profesional (LVBP).

“Por siempre estaré agradecido con Tiburones de La Guaira por darme mi primera oportunidad de dirigir en Venezuela. Eso era algo que deseaba y que asumo con responsabilidad. Tengo muchas ganas de ganar y ese es el plan”, dijo Gregorio Petit en declaraciones recogidas por la LVBP después de iniciar la pretemporada en el Estadio Universitario de Caracas.

El 9 de mayo Gregorio Petit se anunció su nombramiento como manager de los Tiburones de La Guaira, con quienes quedó satisfecho al ver un entrenamiento. Durante la sesión mantuvo comunicación constante con su cuerpo técnico.

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“Estoy muy emocionado por mi primer día, tuve buenas sensaciones y me quedó una buena impresión”, señaló. Su nombramiento estuvo envuelto en polémica: durante su época de jugador figuró en 13 campañas con los Leones del Caracas.

Para el excampocorto lo importante es su presente y el futuro que está construyendo: “Es lo que toca. Ya mi carrera como jugador terminó y este es un nuevo reto, así es el beisbol. Nosotros no podemos ser fanáticos. Como profesionales hay que pasarse el ‘switch”.

También envió un mensaje a quienes ponen en duda su entrega a su nueva divisa: “No puedo cambiar mi pasado, pero estoy construyendo mi presente y mi futuro y eso me trajo hasta aquí”.

Gregorio Petit quiere hacer historia con los Tiburones de La Guaira

El exinfielder, terminó su segunda zafra al frente del Midland, filial Doble A de los Atléticos, y en su tercera temporada en la organización californiana. Sus inicios como mánager los tuvo en 2021, tras 18 años como jugador de beisbol profesional. Entonces comenzó su trayectoria como estratega con el Corpus Christi (Doble A), de los Astros de Houston, hasta 2022.

En 2023 ocupó el mismo cargo con el Stockton (Clase A) de los Atléticos.

Como campocorto, Gregorio Petit firmó en Las Mayores con los Atléticos en 2001 y debutó en 2008. Fue cambiado a los Rangers de Texas en 2010 y luego jugó con Houston (2014), Yankees (2015), Angelinos de Los Ángeles (2016) y Mellizos de Minnesota (2018).

En la LVBP vistió el uniforme de los Leones del Caracas durante 13 campañas, entre la 2005-2006 y la 2018-2019, erigiéndose en ícono de la franquicia.

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