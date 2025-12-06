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Grupos del Mundial 2026: Así quedaron conformados tras sorteo

By Redacción Noticias24Carabobo
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Grupos del Mundial 2026

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Tas la ceremonia del sorteo de la FIFA para el Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, el panorama de la fase de grupos ha quedado completamente configurado.

Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo contará con 48 selecciones divididas en 12 grupos (de la A a la L), lo que promete un torneo más extenso y con más oportunidades para países de diversas latitudes.

Aunque la mayoría de los 48 cupos ya están ocupados, seis plazas aún penden de los emocionantes partidos de la repesca que se jugarán en marzo de 2026.

Grupos del Mundial 2026

La gala tuvo la presencia de varias figuras como Kaká, Iker Casillas, Carlo Ancelotti, Donaldo Trump, Rio Ferdinand, Tom Brady, Shaquille O’Neal, Wayne Gretzky, Aaron Judge, entre muchos otros.

El sorteo ha deparado cruces interesantes y ha colocado a los países anfitriones y a las potencias mundiales en grupos donde deberán demostrar su hegemonía. A continuación los 12 grupos de la Copa del Mundo 2026:

sorteo Grupos del Mundial 2026

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