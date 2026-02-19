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El municipio Guacara, emitió oficialmente el Decreto 010-2026 para declarar este viernes 20 de febrero de 2026 como Día de Júbilo No Laborable.

La medida busca permitir que la ciudadanía participe en las actividades histórico-culturales programadas para conmemorar los 332 años del asentamiento, elevado a «Pueblo de Indios» en el año 1694 bajo el nombre de San Agustín de Guacara.

Guacara no laborable 20 de febrero

El decreto establece lineamientos de cumplimiento obligatorio para garantizar el éxito de las festividades y el orden público dentro de la jurisdicción carabobeña.

La jornada será no laborable para todos los trabajadores que hacen vida en el municipio, facilitando su asistencia a los actos conmemorativos. Se establece el cierre obligatorio de establecimientos comerciales en el horario comprendido entre las 8:00 am y las 12:00 pm de este viernes.

La Dirección de Hacienda y la Policía Municipal supervisarán el cumplimiento de estas medidas, aplicando sanciones según la Ordenanza de Convivencia Ciudadana a quienes incumplan.

Con este decreto, la gestión municipal reafirma el valor histórico de Guacara y su identidad cultural, invitando a las familias a celebrar la trayectoria de una de las localidades más antiguas y emblemáticas de la región central del país.

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