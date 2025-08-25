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Bajo la convocatoria del presidente de la República, Nicolás Maduro, este fin de semana se llevó a cabo con éxito en el municipio Guacara, el despliegue del Plan Nacional de Soberanía y Paz «Simón Bolívar», cuyo objetivo es fortalecer los mecanismos de protección social y la integración comunitaria, alineados con la defensa integral de la nación.

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La actividad estuvo liderizada por el alcalde, Johan Castañeda, junto a la primera combatiente, Corina Hernández de Castañeda, quienes asistieron a la Plaza Bolívar de la ciudad, en articulación con diversas instituciones del Estado y organizaciones del poder popular, para respaldar dicha medida en repudio a los intereses del gobierno estadounidense.

En este sentido, Castañeda, recordó la responsabilidad que, “como venezolanos, tenemos, ya que el llamado es para todos, trabajadores, estudiantes, jóvenes; lo que se resume en amar nuestra identidad y recordar al padre de la patria grande, Simón Bolívar, quien hace más de 200 años recorrió el mundo para llevar la libertad y nos regaló nuestra independencia. Es por eso que hoy estamos aquí, asumiendo un rol ante las amenazas que hemos venido recibiendo, demostrando que somos un pueblo valiente que está en la calle y que jamás nos vamos a doblegar”.

«En Venezuela, hoy más que nunca, se alza una generación de hombres y mujeres decididos, cuya convicción inquebrantable es seguir siendo libres. En cualquier espacio o escenario, somos el rostro de una resistencia que no cederá a los intereses egoístas de un país opresor”, puntualizó.

Por su parte, Corina Hernández de Castañeda, enfatizó el rol de las mujeres en esta labor. “Desde los hogares, las comunidades y las instituciones, somos guardianas de la paz. Este plan reconoce que la verdadera seguridad nace de la justicia social y la participación popular, somos un pueblo bendecido y aquí nadie se rinde”.

Es de destacar que, este despliegue se enmarca en el estricto cumplimiento del artículo 326 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), el cual establece que «la seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad«. En este sentido, el plan «Simón Bolívar» promueve la unión cívico-militar y la participación activa del pueblo como pilares fundamentales para garantizar la paz y la estabilidad nacional.

La ejecución del plan en Guacara refuerza el compromiso del Gobierno Nacional y las autoridades locales por construir un modelo de seguridad y empuje hacia la patria soñada, la cual nos heredaron nuestros proceres independentistas.

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