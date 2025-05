Compartir

¿Buscas una forma de ejercicio que fortalezca tu cuerpo, mejore tu flexibilidad y calme tu mente? El pilates podría ser la respuesta que estabas esperando.

Esta disciplina, creada por Joseph Pilates a principios del siglo XX, se centra en el desarrollo de la fuerza del «core» o centro del cuerpo, la mejora de la postura y la conexión entre la mente y el movimiento. Si te sientes intrigado y deseas comenzar tu propio viaje en el pilates, ¡aquí te presentamos una guía sencilla para dar tus primeros pasos!

1. Busca un Instructor Cualificado: Aunque existen numerosos recursos en línea, para un principiante es fundamental contar con la guía de un instructor certificado. Un profesional podrá enseñarte los principios básicos, corregir tu postura y asegurarse de que realices los ejercicios de forma segura y efectiva. Busca estudios de pilates en tu área o pregunta por recomendaciones.

2. Comienza con lo Básico: Las clases para principiantes se centran en los fundamentos del pilates: la respiración controlada, la alineación adecuada y la activación del «powerhouse» (los músculos abdominales profundos, la parte baja de la espalda y los glúteos). No te apresures a realizar movimientos avanzados; construir una base sólida es clave.

3. Familiarízate con el Equipo (Opcional): Si bien muchos ejercicios de pilates se realizan en el suelo con una esterilla, algunos estudios utilizan equipos especializados como el Reformer, el Cadillac o la Silla Wunda. No te sientas intimidado; estos aparatos están diseñados para asistir y desafiar los movimientos de diversas maneras. Tu instructor te guiará en su uso.

4. Escucha a tu Cuerpo: El pilates no se trata de movimientos rápidos o de alto impacto. Se enfoca en la precisión y el control. Presta atención a las sensaciones de tu cuerpo y no fuerces ningún movimiento que cause dolor. Comunícate con tu instructor si sientes alguna molestia.

5. Sé Consistente: Como con cualquier forma de ejercicio, la clave para obtener resultados en el pilates es la constancia. Intenta incorporar sesiones regulares a tu rutina semanal. Incluso dos o tres clases a la semana pueden marcar una gran diferencia en tu fuerza, flexibilidad y bienestar general.

6. Disfruta del Proceso: El pilates es mucho más que un simple ejercicio físico; es una práctica que fomenta la conciencia corporal y la conexión mente-cuerpo. Sé paciente contigo mismo, celebra tus pequeños progresos y disfruta del viaje hacia un cuerpo más fuerte y equilibrado.

¡Anímate a explorar los beneficios del pilates! Quién sabe, ¡podrías descubrir una nueva pasión por el movimiento y el bienestar!

