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¿Güigüe qué significa?

By Danny Valdiviezo
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¿Güigüe qué significa?
El misterioso reloj de Güigüe está ubicado en la esquina de la Iglesia, por si quieres visitarlo.

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Danny Valdiviezo
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Seguramente la pregunta te ha sonado… ¿Güigüe qué significa?, la capital del municipio Carlos Arvelo en el estado Carabobo es el granero de nuestra entidad. Uno de los municipios a orillas del Lago de Valencia.

Tiene mucho por explotarse este municipio, sobre todo en agricultura, como en ganadería, y volver nuevamente a ser una de las zonas azucareras del país. Pero el nombre de la zona nos llama la atención.

Güigüe es el nombre de una ciudad en el estado Carabobo, Venezuela, y su origen etimológico proviene de la palabra indígena caribeña «Uiue». Esto significa «hacha» o «piedra de trueno», atribuido a los indígenas cercanos al Lago de Valencia.

¿Güigüe qué significa?

En resumen: Significado: «Hacha» o «piedra de trueno», de origen indígena caribeño.

Ubicación: Ciudad en el estado Carabobo, Venezuela, al sur del Lago de Valencia.

Importancia: Capital del municipio Carlos Arvelo, con una economía basada en la agricultura (café, caña de azúcar) y ganadería, además de ser un centro comercial local.

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