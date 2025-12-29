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El serio romance con Catherine Fulop y Guillermo Dávila existió cuando la actriz fue candidata del Miss Venezuela. Pocas personas conocían que entre el cantante y la modelo hubo un amor que no fue tan fugaz.

Dávila en el polémico espacio televisivo “El Valor de la Verdad”, dio a conocer el romance que parecía secreto entre ambos. Por supuesto, mucho antes de los triunfos de la artista que está radicada en Argentina.

Relató en el programa que en esos tiempos del Miss Venezuela en los ochenta el tendría una presentación en “la noche más linda”, de ese año. Y que el flechazo entre ambos fue mutuo y comenzaron a hacerse amigos.

Guillermo Dávila dio a conocer el serio romance con Catherine Fulop

Indicó el “ídolo de una generación”, que a pesar de las coincidencias por el trabajo dicho romance se convirtió en algo formal. Resaltó que el mismo pasó a ser un romance serio, ya que este fue a la casa de entonces miss.

Habló Dávila que decidió invitarla a salir de manera formal, fue a la casa, conoció a los padres y pidió del debido permiso para salir. Comentó que para esos tiempos estaba enamorado “profundamente” de ella. «Era demasiado linda. Ahora sigue siendo linda», admitió.

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Por supuesto, luego que ella se hizo estrella en RCTV, tomaron caminos distintos. Ella se casó con Fernando Carrillo, luego se divorció. Mientras Dávila se casó con Chiquinquirá Delgado y también se divorció. Si la memoria no nos falla ambas bodas fueron transmitidas en Sábado Sensacional.

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