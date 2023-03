Compartir

El arte del tatuaje tiene tantos exponentes como técnicas, pero el talento nacional ha traspasado las fronteras para demostrar no solo constancia y humanidad, sino también pasión por una tendencia de arte corporal que poco a poco se ha adueñado del planeta, como el talento del joven Guillermo García, quien tras salir de Boconó, estado Trujillo, ahora nos representa con orgullo desde España.

Desde muy joven le gustó todo lo referente al arte plástico, fanático de dibujar en sus tiempos libres, también le gustaba el graffiti las historietas de anime y exploró un poco en la pintura y aunque le gustaba el mundo del tatuaje, no fue hasta sus 20 años que decide comprar su primer kit básico de tatuajes, y aunque fue difícil, decidió seguir su instinto.

¿Cuándo te diste cuenta qué el mundo del tatuaje era el camino qué querías seguir?

Mi atención por los tatuajes comenzó cuando tenía 16 años que empecé a ver por televisión programas en los que se hablaba de tatuajes y me dio mucha curiosidad este mundo, tanto porque es un arte bastante interesante y diferente a lo común, nunca me ha gustado seguir parámetros y lo vi como un buen estilo de vida, muy cercano a mi forma de ser y de ver las cosas, creo que eso me llevó a ser tatuador y una vez que empecé a hacerlo, me di cuenta que fue la mejor decisión que pude haber tomado y que si volviera a nacer lo volvería a hacer.

Al principio no tenía apoyo monetario ni personas que lo guiaran sobre las técnicas de tatuar, pero con dedicación logró crecer, primero tatuaba a los amigos del barrio en el que vivía, hasta que consiguió trabajo en un estudio de tatuajes bastante reconocido en una ciudad de Valera y gracias al apoyo de otros artistas inició su recorrido por convenciones de tatuajes, la primera fue en la ciudad de Coro estado Falcón, donde participó en la categoría novatos y se llevó un primer lugar luego de ésta siguió yendo a otras convenciones en otras partes del país donde también logró conseguir buenos premios.

Luego de año y medio de estar trabajando en el estudio en Valera, fue invitado a tatuar en un estudio en la ciudad de Guayaquil Ecuador y decide irse a probar suerte, incrementando su nivel artístico y participando en algunos eventos donde recibió buenas premiaciones, recorrió distintas ciudades de Ecuador, también dejó huellas en Colombia y en Perú donde también participó en un evento de tatuajes y se llevó varios premios y actualmente se encuentra en la ciudad de Madrid España.

Si deseas conocer más sobre el trabajo de Guillermo García puedes ingresar a sus redes sociales como @gdavidart.

