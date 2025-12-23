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El guiso para las hallacas es una receta tradicional, esta ha estado de generación en generación todo para conservar el sabor original como el que hacían las abuelas. Incluso para muchos es la parte más importante de las hallacas.

Guiso para las hallacas

½ kilo de carne de res

1/2 kg carne de cerdo

4 cebollas

2 pimentones rojos

1 Cebollín

1 cabeza ajo

250 gr ají

1 taza vino tinto dulce

200 gr alcaparras

200 gr aceitunas

50 gr onoto

Aceite el necesario

Preparación:

Hervir las carnes por separado agregarle al agua sal apio cebolla y ajo hasta que ablanden reservar el agua en que se cocinaron. Colocar el onoto en un darte y agregarle suficiente aceite llevar al fuego y dejar hervir tres minutos esperar que enfríe y colar

En una olla colocar aceite onotado, agregar la cebolla y sofreír, agregarle un poco de sal e ir agregando el ajo, y el cebollín picado. Agregarle la carne picadita, y agregar las alcaparras y aceitunas.

Agregarle el vino la salsa de soja los cubitos y dejar que hierva un poco, luego agregar un poco del agua donde se hirvió la carne y agregar en forma de lluvia la harina de maíz y revolver dejar que hierva y apagar el fuego al enfriar debe quedar espeso.

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