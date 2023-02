El músico, compositor y director de orquesta, Gustavo Dudamel, anunció a través de su cuenta de Twitter que será el próximo director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York en el 2026.

Dudamel, dio a conocer que se unirá a la banda sonora al finalizar su contrato con la Filarmónica de Los Ángeles.

El músico aseguró vivir con mucha alegría y emoción el nuevo reto para continuar el legado de «grandes maestros como Gustav Mahler, Arturo Toscanini y Leonard Bernstein».

“Cada paso que damos en la tierra nos lleva a un mundo mejor.”

“Every step we take on earth brings us to a new world.”

– Federico García Lorca

— Gustavo Dudamel February 7, 2023