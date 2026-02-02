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Gustavo Dudamel recibió dos Grammys

By Danny Valdiviezo
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Gustavo Dudamel recibió dos Grammys

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Danny Valdiviezo
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Gustavo Dudamel recibió dos Grammys la noche del domingo, el director de orquesta venezolano ganó en dos de las tres nominaciones directas. Pero este no pudo asistir al evento de los premios de la música.

Dudamel obtuvo el primer Grammy en la presentación coral y el segundo en el mejor compendio de álbum. El director sigue trabajando a nivel mundial y cosechando éxitos como lo ha hecho siempre.

Gustavo Dudamel recibió dos Grammys

El maestro de coro, Grant Herson quien también se llevó un premio recibió el primer Grammy de Dudamel. Mientras que la compositora mexicana Gabriela Ortiz recibió el segundo Grammy de la noche para el venezolano.

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En 2025 Dudamel tuvo trabajo en distintas ciudades del mundo, y su agenda desde ya está ocupada para lo que serán estos meses venideros.

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SourceEl Periodiquito/Maracay/Vzla.
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