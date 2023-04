Gustavo Vizcaíno, director general, aclara ciertas inquietudes a las personas sobre el nuevo método del Saime.

Reconoció que el sistema se cambia porque había una “data corrupta”; además que esta innovación le da piso para construir el proyecto de la cédula inteligente. Por supuesto, aclaró que no se pide ni la carta de residencia ni la partida de nacimiento en el Saime.

Detalló que “Usted sí tiene que llenar la planilla a través de los datos de Registro Civil, que son básicos, que la institución Saime tiene que tenerlo. Es obligatorio que cuente con un archivo, con una data de información, la cual carece de negligencia funcionarial, que no ponían, no llenaban la data de preguntas, que no le hacían”.