El director general del Saime, Gustavo Vizcaíno, advirtió a los usuarios que han realizado “estafas” bajo su nombre; y en ningún momento han usado su voz para comunicarse con otras personas.

Durante una entrevista al canal del Estado, detalló que una persona se encargó de utilizar una plataforma de telefonía falsa, usando su voz; indicándoles a los usuarios que los va a llamar el asistente de otro número y usaba la voz femenina.

Relató que detuvieron a la persona que estafaba por las investigaciones de la comisión de Inteligencia del Sebin y así poder dar con la persona que cometía estos delitos cibernéticos. Dijo que fueron estafados muchas personas.

#Atención || 🚨 CASO DIRECTOR FALSO DEL SAIME.

El Dir. general del Saime, Gustavo Vizcaíno, informó que un individuo contactaba a los usuarios haciéndose pasar por él para estafar a los usuarios,pic.twitter.com/iK1pV9FY2X — VenezuelaSaime (@VenezuelaSaime) May 20, 2023

Gustavo Vizcaíno precisó que las personas son abordadas por supuestos “Gestores”, y la mayoría son exfuncionarios del Saime; pues conocían como se manejaba el ente; a pesar de no estar activos, aún mantenían relaciones con los compañeros y se podía prestar para estas operaciones.

Así mismo, advirtió a los usuarios que no creó ninguna cuenta a su nombre para atender a las personas y mucho menos mantener informado, aclaró que no posee redes sociales personales.

Estimado usuarios, está circulando vía redes sociales una cuenta que fue creada en nombre del Director General del Saime, Gustavo Vizcaíno, aclaramos que no posee redes sociales personales. pic.twitter.com/m1Ckykvatk — VenezuelaSaime (@VenezuelaSaime) May 20, 2023

Conoce el “código de vestimenta” del Saime

Hace pocos días, el Saime reveló el nuevo “código de vestimenta” para poder acceder a sus oficinas; lo cual generó una controversia en las redes sociales. El audiovisual había sido posteado en Instagram del ente. Sin embargo, fue eliminado.

A pesar de que generó comentarios negativos; hubo personas que estuvieron de acuerdo con las nuevas normativas; pues es una oficina nacional.

En el clic, se señaló que se debía evitar ropa informal como: monos deportivos, pantalones con rotura, sandalias, gorras, sombreros y cascos.

No veo porque se alteran porque el SAIME les hable de la vestimenta, me parece perfecto que indiquen que no vayan vestidos como si van para la disco o para la playa o hacer mercado. Este código de vestimenta se aplica también para ir a Iglesias, museos, galerías… pic.twitter.com/8IhlSJ0THA — Azomarie Gil (@gilazo13) May 19, 2023

De hecho, una usuaria de Twitter comentó que “No veo porque se alteran; porque el SAIME les hable de la vestimenta, me parece perfecto que indiquen que no vayan vestidos como si van para la disco o para la playa o hacer mercado”.

“Este código de vestimenta se aplica también para ir a Iglesias, museos, galerías”, agregó.

Tras borrar el video en sus redes sociales, las personas se preguntan si el “código de vestimenta” sigue vigente.

