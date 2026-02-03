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Para cuidar la tensión arterial, es fundamental reducir el consumo de sal. Como adoptar la dieta DASH (frutas, verduras, lácteos bajos en grasa), y realizar ejercicio aeróbico regular (30-40 min diarios).

Además, mantener un peso saludable, evitar el tabaco, moderar el alcohol y gestionar el estrés son medidas clave para prevenir la hipertensión. Llevar una vida sana no es fácil pero se debe hacer el intento.

Hábitos positivos para cuidar la tensión arterial

Alimentación Inteligente: Reducir la sal (sodio) limitando alimentos procesados y usando especias en lugar de salero. Aumentar potasio, fibra y grasas saludables (dieta DASH).

Actividad Física Regular: Caminar rápido, nadar o andar en bicicleta durante al menos 30 minutos, la mayoría de los días.

Control del Peso: Perder peso extra reduce significativamente la presión arterial.

Evitar Tabaco y Alcohol: Dejar de fumar es esencial para la salud cardiovascular. Limitar el alcohol a un máximo de 1-2 bebidas al día.

Gestión del Estrés: Practicar meditación, yoga, respiración profunda o dedicar tiempo a pasatiempos para relajarse.

Monitoreo y Medicación: Revisar la tensión regularmente y seguir el tratamiento médico si está prescrito.

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