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Uno de los hombres que asesinó al vallenatero Rafael Orozco, habló 33 años después en una entrevista para la revista colombiana, Semana. Este explicó como fue el asesinato que marcó la historia del cantante de ese género musical.

El sujeto indicó que estaba en una zona de Colombia donde no le iba bien. Es por ello que fue contactado y lo mandaron a la costa. Precisamente donde Orozco tenía cuentas pendientes y había que arreglarlas.

Negó que la muerte del cantante del Binomio de Oro fuera por un problema al tener una amante. Dijo que este ya tenía varios años trabajando para una organización en la zona de la costa de Colombia.

“No, que va. Rafael Orozco llevaba cuatro años trabajando con la organización. Era uno de los mejores lavadores de dólares, pues utilizaba sus presentaciones en el exterior para meter verdes al país”.

Siempre se dijo que Orozco llevaba los acordeones, era una colección donde el llevaba el dinero. Por supuesto, por ser un artista de renombre no le revisaban el equipaje, este pasaba sin problemas.

“Cada vez que salía del país, especialmente a Estados Unidos se llevaba su colección de acordeones. Eran 12 en total. Allá los desarmaba y los rellenaba de dólares que luego entraba al país sin ningún misterio, pues era un ídolo y nadie lo molestaba”, dijo el sujeto.

Vallenatero Rafael Orozco y lo que dijo uno de los asesinos

Indicó que Orozco había pedido más dinero en el negocio y le pagaban 15% pero el estaba pidiendo 25%. Resaltó que habían perdido 12 millones de dólares en un viaje de Orozco a Estados Unidos.

“Las cosas se complicaron en un viaje de regreso de Estados Unidos. Tres de los 12 acordeones, que venían con 12 millones de dólares, se perdieron. Orozco se comprometió a recuperar la plata, pero nunca cumplió”, dijo.

“El se torció y se quedó con el billete. Eso no le gustó a nadie y le dieron un plazo para que se pusiera al día. Una vez fuimos a su casa y le dijimos: «Arregle eso rápido porque la gente está muy molesta y ya le pusieron precio a su cabeza”.

Comentó que Orozco había desafiado las amenazas, y dijo que estaba dispuesto a acabar con el negocio. «Con la fama que tengo, esos manes no se meten conmigo porque saben que yo les armo un escándalo y les acabo el negocio”, dijo en vida el cantante.

Lo que ocurrió el 11 de junio de 1992

Orozco había salido a atender a unos músicos, estos estaban en la puerta de la casa. Pero fue el momento que aprovecharon los sujetos de asesinarlo. Dijo que se le había dado una oportunidad al cantante.

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“Se dio la orden de darle una última oportunidad para que devolviera la plata. Cuando Orozco salió de su casa para atender la visita que llegaba, él se molestó y nos echó. Cuando nos dimos la vuelta para subirnos al carro en que habíamos ido, se bajó el “Mono” Del Veccio, se acercó a Orozco y le disparó”.

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