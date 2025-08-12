Compartir

Mario Moreno “Cantinflas” nació un día como hoy. Era aquel 12 de agosto de 1911 en Barrio Bravo o mejor conocido como Tepito cuando nació este icónico personaje mexicano que sin saberlo se convertiría en uno de los pioneros de la comicidad.

Trabajó de todo, desde taxista, entró al ring ya que quería ser boxeador, torero, repartió cartas y hasta de cocinero en México. Cuando tenía 16 años fingió tener 21 para que lo aceptaran en el Ejército de México.

Pero su padre envió una carta y pidió la baja pues era menor de edad. Se casó con la que fue el amor toda su vida Valentina Ivanova. Era muy cómico en todo lo que hacía y fue cuando empezó a trabajar de lleno en un circo y a hacer comicidad.

Fue entonces cuando le propusieron entrar al cine para que grabara varias películas y pudiera copar ese vacío de humor en el cine mexicano. Sus películas que aun transmiten en varios países siguen siendo las que dan buena sintonía.

Mario Moreno “Cantinflas”

El modelo de Cantinflas en México gustó en aquellas improvisadas carpas de circo que había. Era más que un circo un teatro improvisado que comenzó a invadir a ese país. El personaje interpretado por Mario Moreno ganó muchos seguidores.

Luego que tenía el personaje hecho solo tenía que sacarle el jugo y donde desarrolló muchos oficios. Bombero, policía, además de bailarín, sacerdote, profesor, médico; diputado y barrendero.

En América Latina pocos sabían que Mario Moreno había llevado a la gran pantalla a esos personajes pintorescos. Muchos de de ellos se sentían identificados con el cómico; su personaje tuvo relevancia y fama en todo el continente.

