Muchos seguidores han asumido que hackean la cuenta del cantante mexicano, Luis Miguel en Twitter; porque comenzó a saludar a los presentes con mucho entusiasmo y prometió regalar entradas a su gira.

Desde un principio, a los fans les parecieron extraños los mensajes amorosos del astro musical; pues no es frecuente que él maneje sus cuentas en las redes sociales. Además, que es muy hermético y mantenerse alejado de las redes sociales.

Por ello, muchos pensaron que los tuits eran una broma; y no estaban equivocados porque poco después se confirmó que el Twitter de El Sol había sido hackeado.

Dale me gusta a este tweet si quieres entradas gratis para mi próximo show. — Luis Miguel (@LMXLM) February 25, 2023

​El equipo de Luis Miguel informó a través de un escueto comunicado de prensa la situación y apuntaron que ya habían tomado cartas en el asunto.

«La cuenta de Twitter ha sido hackeada. La recuperación está en progreso», se lee en el breve anuncio que se difundió a través de Instagram.

buenas noches los amo a todos — Luis Miguel (@LMXLM) February 25, 2023

«Oye, pero si nos amas», «Ya decía yo que no era para mí ‘te amo mi mundo'», «Las entradas gratis si las quería», «Pero, ¿si nos amas? O eres como mi ex», «¿Entonces no habrán boletos gratis?», «¿Entonces no nos amas?», fueron algunos comentarios que dejaron sus fans, reseñó Milenio.

