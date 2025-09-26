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Las autoridades del estado de Jalisco, en coordinación con integrantes del Colectivo Manos Buscadoras, confirmaron el hallazgo de 61 bolsas con restos humanos en una fosa clandestina ubicada en el municipio de Zapopan, al occidente de México.

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Según medios locales, solo este martes fueron localizadas en Jalisco 21 bolsas en tres puntos diferentes dentro de una zona rural, caracterizada por invernaderos y campos de maíz.

Estos hallazgos se suman a las 40 bolsas previamente encontradas desde el inicio de la búsqueda en Jalisco, la cual se activó tras recibir una denuncia anónima a principios del mes.

Desde el colectivo Manos Buscadoras, las familias expresaron su dolor a través de redes sociales: “No son solo bolsas, son personas que amamos y ya no están con nosotros. Son vidas, historias, familias, abrazos y sonrisas mutiladas, escondidas entre la tierra y perdidas entre el dolor de un país”.

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