Compartir

Los restos humanos encontrados en el maletero de un vehículo propiedad del cantante estadounidense D4vd que había sido remolcado por las autoridades de Los Ángeles pertenecen a una menor latina reportada como desaparecida el año pasado, informaron este jueves 18 de septiembre los medios.

Los restos pertenecían a Celeste Rivas, de 15 años, quien fue reportada como desaparecida el 5 de abril de 2024, en el condado de Riverside, vecino de Los Ángeles.

«La causa del deceso de la menor no fue revelada, pero las autoridades investigan el hecho como un posible homicidio».

El médico forense indicó que, al parecer, la menor llevaba muerta en el auto durante un tiempo prolongado.

Restos humanos vehículo D4vd

Los restos fueron encontrados el 8 de septiembre después de que la Policía de Los Ángeles acudiera a un lote de vehículos incautados donde los empleados reportaron un olor fétido proveniente del carro del cantante, que se encontraba de gira.

El vehículo lo incautaron después de que una persona reportó su abandono. D4vd, que tenía programado un concierto en Seattle, lo canceló.

El cantante, cuyo verdadero nombre es David Anthony Burke, ha colaborado con músicos como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage. Varias canciones del artista han ingresado en las listas de éxitos de Billboard.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas