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En horas recientes, fue hallado el cuerpo sin vida en avanzado estado de descomposición en la parte posterior de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia (LUZ), específicamente en la zona que colinda con la antigua morgue de la institución.

De acuerdo con reportes de fuentes policiales, el hallazgo fue realizado por personas que transitaban por el área, quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia de restos humanos. Al llegar al sitio, los funcionarios confirmaron que la víctima se encontraba suspendida de una cuerda, lo que sugiere, de manera preliminar, un caso de asfixia mecánica por ahorcamiento.

Hallan cadáver Universidad LUZ

Debido al grado de deterioro del cadáver, las autoridades estiman que el fallecimiento se produjo hace varias semanas. La identidad del ciudadano no ha podido ser establecida por falta de documentación en el sitio del suceso.

En cuanto a su vestimenta, se detalló que el hombre portaba un pantalón de color negro y una franela celeste. Por las condiciones ambientales y el tiempo transcurrido, las facciones del rostro no eran reconocibles, lo que obligará a realizar pruebas forenses especializadas para su identificación legal.

Procedimientos legales e investigación

Comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) acordonaron el área para realizar el levantamiento técnico del cadáver y recolectar posibles evidencias en el perímetro. Los restos fueron trasladados de inmediato a la medicatura forense de Maracaibo (Senamecf).

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