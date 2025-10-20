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Hallan cadáver de un adolescente de 15 años que estaba desaparecido

By Redacción Noticias24Carabobo
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Hallan cadáver adolescente Anaco

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En las últimas horas, el cadáver de un adolescente de 15 años que se encontraba desaparecido fue localizado.

Funcionarios de la Policía Municipal de Anaco, estado Anzoátegui, verificaron el hallazgo.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho se registró en el sector Milenio, tras ser alertados sobre un cuerpo sin vida.

De manera extraoficial se conoció que el joven se encontraba bañándose en la laguna La Cañada y tras sumergirse no volvió a salir a la superficie.

Autoridades activaron el protocolo de emergencia con los equipos especializados.

Hallan cadáver de un adolescente

Los cuerpos de seguridad acordonaron la zona y realizaron las primeras diligencias para el levantamiento del cadáver y la recolección de evidencias.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) asumió las pesquisas para esclarecer este lamentable hecho.

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido. El cadáver del muchacho fue llevado hasta el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

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