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Este miércoles 7 de enero de 2026, funcionarios de diversos cuerpos de seguridad recuperaron un cadáver en estado de descomposición, en las riberas del río Guaire, cuya identidad y causa de muerte permanecen bajo investigación.

El hallazgo movilizó a las autoridades (Cuerpo de Bomberos de Caracas, Protección Civil, Policía Nacional Bolivariana) desde el suroeste hasta el centro-este de la ciudad debido a la fuerza de la corriente.

La alerta inicial se generó aproximadamente a las 4:30 p. m. en el urbanismo Cacique Tiuna.

Cadáver en el río Guaire

Los funcionarios centraron sus esfuerzos en la urbanización Bello Monte, logrando interceptar el cadáver a la altura del Distribuidor Veracruz, frente a la sede de Ciudad Banesco.

Tras maniobras especializadas, el cuerpo fue extraído del agua y colocado en tierra firme sin mayores contratiempos.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizaron el levantamiento del cadáver en el sitio.

Debido al estado de descomposición, no fue posible determinar lesiones visibles de manera inmediata. El cuerpo fue trasladado a la Morgue de Bello Monte (Senamecf), donde se le practicará la autopsia de ley para identificar a la víctima y esclarecer si se trató de un accidente o un hecho punible.

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