A primeras horas de la mañana de este jueves este jueves 14 de agosto, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre de unos 37 años, que se encontraba a orillas del río Cabriales, debajo del puente de la calle Girardot en la ciudad de Valencia, estado Carabobo.

El hallazgo fue reportado a los organismos de seguridad por transeúntes que se movilizaban por la zona. Comisiones de la Policía Municipal de Valencia, la Policía del estado Carabobo y los Bomberos se trasladaron hasta el lugar.

Por su parte, funcionarios del cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), realizaron el levantamiento del cadáver del ciudadano, quien al parecer vivía en situación de calle.

Trasladado a la unidad forense, se espera que el cuerpo sea identificado

Según el informe preliminar, se trata de un hombre de tez caucásica. Vestía suéter negro de manga larga, pantalón tipo blue jeans y zapatos deportivos negros. Llevaba barba y presentaba una herida abierta en la cabeza, que pudo ser causada por una vara de bambú que se encontraba junto al cuerpo con visibles rastros de sangre.

El cuerpo fue levantado cerca de las 11:30 de la mañana para iniciar los procesos de reconocimiento y autopsia de ley. Hasta los momentos, las autoridades no descartan ninguna hipótesis.

