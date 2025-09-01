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Este lunes 1 de septiembre, en horas del mediodía, los vecinos del sector La Línea, cercano al parque del Barrio Universitario de la parroquia Juan José Flores en Puerto Cabello, estado Carabobo, se sorprendieron con el hallazgo de un feto que se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Por medio de la información que suministró 100X100 Noticias, se conoció que los testigos describieron la escena como dolorosa, debido a que el cuerpo sin vida, estaba dentro de una bolsa plástica tirado entre la maleza.

Hallan feto en Puerto Cabello

Ante la situación, los habitantes de la zona, de inmediato dieron aviso a las autoridades.

Al lugar se presentaron, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (Cicpc), quienes fueron los encargados del levantamiento del feto, el cual fue trasladado hasta el cementerio municipal.

Se conoció que también se hicieron presente, la Policía Nacional Bolivariana y Policía de Carabobo.

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