Autoridades en el estado Guárico, hallaron los cuerpos sin vida de tres jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado jueves 21 de agosto, cuando fueron arrastrados por la corriente mientras se bañaban en un río.

Los tres jóvenes de edades 18, 16 y 14 años, estaban nadando en una zona prohibida cuando se los llevó el agua. Los cadáveres de los jóvenes se hallaron en una planicie inundada producto de la crecida del río en el municipio San Jerónimo de Guayabal, según reseñó Unión Radio.

Testigos observaron el momento en que los menores desaparecieron en el agua, por lo que alertaron de inmediato a las autoridades.

Protección Civil informó en un comunicado que al momento de los hechos, activaron un plan en el que lograron rescatar con vida al joven José Ángel Martínez Briceño, quien estaba con las tres víctimas.

