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Hallan mosquito Ny. rondoniensis en Bolívar, transmisor de malaria

By Redacción Noticias24Carabobo
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nueva especie de zancudo malaria

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Un equipo de investigadores venezolanos confirmó el hallazgo de una nueva especie de zancudo en el estado Bolívar con capacidad de transmitir «malaria grave» a los seres humanos. Se trata del Nyssorhynchus (Ny) rondoniensis, identificado en muestras recolectadas en zonas mineras del municipio Sifontes entre 2022 y 2023.

‎El estudio, publicado en la revista científica Acta Tropica por la doctora María Eugenia Grillet de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela (Acfiman), señaló que esta especie ya había sido detectada previamente en Brasil en 2022, pero sin evidencias de portar el parásito causante de la enfermedad. La novedad en Venezuela radica en que uno de los ejemplares recolectados resultó infectado con Plasmodium, el parásito responsable de la malaria.

Hallan nueva especie de zancudo transmisor de malaria 

‎Los investigadores venezolanos destacaron que este hallazgo constituye un doble aporte, ya que representa el primer registro de la especie en el país y, al mismo tiempo, la confirmación de un nuevo vector con potencial de transmisión de la enfermedad en el sur de Venezuela y posiblemente en regiones de Brasil.

El mosquito Ny. rondoniensis se perfila como un  transmisor más agresivo de Plasmodium en comparación con otros vectores ya conocidos, lo que incrementa el nivel de alerta sanitaria. Además, se observó que su presencia es más abundante en la temporada de menor precipitación, un comportamiento que contrasta con el del Aedes aegypti, insecto asociado a la propagación del dengue.

Investigar 

‎El equipo científico también resaltó la importancia de investigar con mayor detalle el ciclo reproductivo de esta especie, ya que aún se desconoce el lugar donde deposita sus huevos. Una de las hipótesis plantea que podría estar utilizando los pozos de agua generados por la actividad minera, lo que abriría una nueva línea de estudio sobre el vínculo entre minería y propagación de la malaria.

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SourceLa Verdad Monagas
ViaRedacción Noticias Ahora
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