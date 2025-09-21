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Un equipo de investigadores venezolanos confirmó el hallazgo de una nueva especie de zancudo en el estado Bolívar con capacidad de transmitir «malaria grave» a los seres humanos. Se trata del Nyssorhynchus (Ny) rondoniensis, identificado en muestras recolectadas en zonas mineras del municipio Sifontes entre 2022 y 2023.

‎El estudio, publicado en la revista científica Acta Tropica por la doctora María Eugenia Grillet de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela (Acfiman), señaló que esta especie ya había sido detectada previamente en Brasil en 2022, pero sin evidencias de portar el parásito causante de la enfermedad. La novedad en Venezuela radica en que uno de los ejemplares recolectados resultó infectado con Plasmodium, el parásito responsable de la malaria.

Hallan nueva especie de zancudo transmisor de malaria

‎Los investigadores venezolanos destacaron que este hallazgo constituye un doble aporte, ya que representa el primer registro de la especie en el país y, al mismo tiempo, la confirmación de un nuevo vector con potencial de transmisión de la enfermedad en el sur de Venezuela y posiblemente en regiones de Brasil.