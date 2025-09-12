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Salvanny Salomé Guerrero, de 20 años de edad, hija del alcalde del municipio Antonio José de Sucre, Salvador Guerrero, fue encontrada sin vida este viernes 12 de septiembre a un kilómetro del puente aguas abajo, ubicado al frente de la finca de la Diócesis de luego de ser arrastrada por la crecida del río La Acequia en el estado Barinas.

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La joven, estudiante de medicina, se encontraba con un grupo de amigos en las instalaciones del centro turístico Refugio de Vida, ubicado en el sector San Isidro, cuando una creciente del río sorprendió a la jovencita y a 10 personas que estaban en la orilla, quienes fueron arrastrados por el afluente.

Ante la situación, se notificó el hecho a los diferentes servicios de emergencia y seguridad pública de los municipios Pedraza y Sucre de Barinas, quienes durante toda la noche del jueves y madrugada de este viernes, mantuvieron las labores de búsqueda en el río y lograron conseguir el cuerpo sin vida de la jovencita, siendo la causa de su muerte por ahogamiento.

El cuerpo fue localizado a un kilómetro de distancia, aguas abajo del puente ubicado frente a la finca de la Diócesis de Barinas, poniendo fin a una intensa jornada de búsqueda de la hija del alcalde del municipio Antonio José de Sucre en Barinas.

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