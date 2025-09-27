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La exconcursante de «Miss Universo Jamaica 2023″, Tyra Spaulding, fue encontrada sin vida en su domicilio a los 26 años. Según informaron las autoridades, la joven apareció colgada del marco de una puerta con una cortina rosa alrededor del cuello. Aunque en un primer momento se pensó en un posible suicidio, la Policía mantiene abierta la investigación al no descartar que se trate de un asesinato.

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